деревня Гнильево, деревня Гнильево, Березниковская волость, Ростовский уезд (на 1901) — Familio

Гнильево

Березниковская волость, Ростовский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Владенная запись лесного надела дер. Гнильево Березниковской волости Ростовского уезда. 1874–1875 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 847.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7706Гнильево, д. каз.при р. Сотьме и пруде.241292221

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Березниковская волость
д. ГнильевоVIII. Ляховское общество75367Онуфриевский приход
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