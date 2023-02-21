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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1848Орлово-Поле (Алейникова), мест. вл.при рч. Малой Корабельной.6040286973Часовня православная. Еврейский молитвенный дом. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
435. Орловое-Поле (Олейникова), местечко бывшее владельческое, при балке Малой Корабельной и пруде, дворов 27, жителей 159, еврейский молитвенный дом, 2 лавки, баз. по во Показать все
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
деревня Орлово-Поле (сельское общество)44141110251
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15823Орлове Полеселор-н Братськийсільрада Григорівська