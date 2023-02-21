село Орлово Поле, село Орлово Поле, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Орлово Поле

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1848Орлово-Поле (Алейникова), мест. вл.при рч. Малой Корабельной.6040286973Часовня православная. Еврейский молитвенный дом. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Катериновская волость
435. Орловое-Поле (Олейникова), местечко бывшее владельческое, при балке Малой Корабельной и пруде, дворов 27, жителей 159, еврейский молитвенный дом, 2 лавки, баз. по во Показать все

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Анновская волость
деревня Орлово-Поле (сельское общество)44141110251

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15823Орлове Полеселор-н Братськийсільрада Григорівська
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