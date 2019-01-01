посёлок Куликов, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Куликов

Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Савинская волость
Х. Куликова5754Колод.46422210418121

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Палласовский район
14616Куликовпосёлок50°07,0' с.ш.47°20,0' в.д.M-38-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Палласовский муниципальный район, Савинское сельское поселение
18645440111п Куликовпоселок

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