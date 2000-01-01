село Лещинская Плота, село Лещинская Плота, Афанасьево-Пахонская волость, Тимской уезд (на 1892) — Familio

Лещинская Плота

Афанасьево-Пахонская волость, Тимской уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2528Лещинская Плота, с. каз. и вл.при р. Лещине.151429618381365Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Афанасьевско-Похонская волость
1086. Лещинская Плота, село бывшее государственное, при речке Лещине, дворов 374, жителей 1787, церковь православная, 29 ветряных мельниц, базар

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Тимской уезд, Афанасьево-Пахонская волость
Лещинская Плата село1511331117Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 6.
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