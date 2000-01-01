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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2919Белолуцкая, слоб. каз.при р. Айдаре.513956419451718Церквей православных 2. Ярмарок 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
649. Белолуцк, слобода бывшая государственная, при речке Айдаре, дворов 695, жителей 4805, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 2 церкви православных, 2 школ Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Белолуцк
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13253Білолуцькселище міського типуцентр селищної радир-н Новопсковськийселишна рада Білолуцька