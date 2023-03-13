село Цабал, Гулрыпшский район (на 2016) — Familio

Цабал

Гулрыпшский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Ҵабал, წებელდა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гульрипшский район, Цебельдский сельсовет
село Цебельда2203230870

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гулрыпшский район
с. Цабал230870

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