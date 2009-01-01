деревня Лопатино, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Лопатино

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Поколюбичская волость
172. Лопатин, деревня бывшая владельческая, при озере Сетине, дворов 134, жителей 782

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Поколюбичская волость
3Дер. Лопатинбол. дорогебол. КобыльеЛопатпнск. с о. 2136331653Поколюбичс. пр. 16512

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Поколюбичский сельсовет
д Лопатино806

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Поколюбичский сельсовет
д. Лопатино299

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