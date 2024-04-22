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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4197Ошья (Нижняя), сел.при рч. Ошье.1156090267278Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарка 1. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1334. Ошья (Нижняя, Ошва), село бывшее удельное, при речке Ошье, дворов 140, жителей 980, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
9) д. Ошья на р. Ошье, мечеть, распл.Шагиртское общество105306307Башкирские припущенникиЯзычникиВотяки13544
1) с. Ошья на р. Ошье, прав. церк., двухклас. министерское учил., народн. библиот., вол. правл., кварт зем. начал., зем. ст., фельд. п., базар по средам, ярм.: Георгиевск Показать все Ошьинское общество225485520Бывшие удельныеПравославные и старообрядцыРусские120—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ошья
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346972Ошьясело56°30'00"54°52'00"O-40-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57628431101с Ошьясело