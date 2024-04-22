село Ошья, село Ошья, Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Ошья

Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4197Ошья (Нижняя), сел.при рч. Ошье.1156090267278Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарка 1. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Ошвиская волость
1334. Ошья (Нижняя, Ошва), село бывшее удельное, при речке Ошье, дворов 140, жителей 980, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Больше-Гондырская волость
9) д. Ошья на р. Ошье, мечеть, распл.Шагиртское общество105306307Башкирские припущенникиЯзычникиВотяки13544
Осинский уезд, Ошьинская волость
1) с. Ошья на р. Ошье, прав. церк., двухклас. министерское учил., народн. библиот., вол. правл., кварт зем. начал., зем. ст., фельд. п., базар по средам, ярм.: Георгиевск Показать все Ошьинское общество225485520Бывшие удельныеПравославные и старообрядцыРусские120

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Ошьинская волость
село Ошья

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Куединский район
346972Ошьясело56°30'00"54°52'00"O-40-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Куединский муниципальный район, Ошьинское сельское поселение
57628431101с Ошьясело
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