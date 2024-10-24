агрогородок Столовичи, Барановичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Столовичи

Барановичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Стволовичская волость
540. Стволовичи, местечко бывшее владельческое, при речке Смолянке, дворов 32, жителей 250, волостное правление, 2 церкви православные, 2 еврейских молитвенных дома, 3 мл Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Новогрудский уезд, Стволовичская волость
местечко Стволовичи12931058751808454044719011112

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Стволовичская волость
Стволовичи, имение251213947
Стволовичи, мест.85895213947

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Барановичский район, Столовичский сельсовет
д Столовичи758

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Барановичский район, Столовичский сельсовет
аг. Столовичи401

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