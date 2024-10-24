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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все
• Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
540. Стволовичи, местечко бывшее владельческое, при речке Смолянке, дворов 32, жителей 250, волостное правление, 2 церкви православные, 2 еврейских молитвенных дома, 3 мл Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Стволовичи12931058751808454044719011112
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Стволовичи, имение251213947—
Стволовичи, мест.85895213947—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Столовичи758
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Столовичи401