местечко Юстинград, местечко Юстинград, Конельско-Поповская волость, Липовецкий уезд (на 1900) — Familio

Юстинград

Конельско-Поповская волость, Липовецкий уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
местечко
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Липовецкий уезд, Конельско-Поповская волость
754. Юстинград, местечко бывшее владельческое, при речке Конеле, дворов 50, жителей 385, церковь православная, синагога, 3 еврейских молитвенных дома, школа, 8 постоялых Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Липовецкий уезд, Конельско-Поповская волость
Юстинград м.
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