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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9790Заболотье, д. каз.при р. Сухоне.7921226667
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Брусенец (4 торг. зав.,почтово-тел. аг.,учлесхоз,агроучаст.,вет. п.,врач. амб.,библ.,изба-чит.,шк. 1-й ст.) 2323деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: 60 км.Зимнее: 290 км. Летнее: —.128133
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33978Брусенецдеревня60°15'с.ш.43°58'в.д.P-38-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19636424141д Брусенецдеревня