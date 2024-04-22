город Татарбунары, город Татарбунары, Одеська область (на 2018) — Familio

Татарбунары

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
289Татарбунары, м. каз.в балке, при рч. Когильнике.7041313791306Церковь православная 1. Синагога 1. Приходское училище. Фабрика 1. Базары еженедельные. Ярмарка. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Татарбунарская волость
200. Татарбунар, село бывшее государственное, при речке Когильнике, дворов 572, жителей 3077, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, сина Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Татарбунарская волость
село Татарбунар
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд
село Татарбупары

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17569Татарбунаримістоцентр району, центр міської ради, місто районного підпорядкуванняр-н Татарбунарськийміська рада Татарбунарська
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