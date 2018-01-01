деревня Сюзи, деревня Сюзи, Ильинский район, Пермский край (на 2018) — Familio

Сюзи

Ильинский район, Пермский край (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Челвинско-Русаковская волость
38) д. Большая Сюзева (Жилкина), на р. ГаревойЧелвинско-Русаковское общество92630Бывшие помещичьиПравославные и старообрядцыРусские723

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
734955Сюзидеревня58°27'00"55°51'00"O-40-052
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