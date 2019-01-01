село Рузвель, село Рузвель, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Рузвель

Наровчатский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Рузвель Дурасовской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3732.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1168Рузвель (Рузвиль), с. вл.при оз. Ржавце.12102388103Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
С. Рузвели и Д. Александровка17Евг. Дм. Мацнева23543

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Дурасовская волость
633. Рузвель, село бывшее владельческое, при речке Ржавце, дворов 27, жителей 161, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Наровчатский район
780439Рузвельсело53°45'43°40'N-38-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Наровчатский муниципальный район, Сельское поселение Виляйский сельсовет
56647410121с Рузвельсело
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