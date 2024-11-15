село Мордово-Ишуткино, Исаклинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Мордово-Ишуткино

Исаклинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о Ромадановском Степане Васильевиче, крестьянине с. Ишуткина, Сосновской вол., Бугурусланского у., Самарской губ., обвинявшемся по ст. 246. 1903 г. // Гос. архив Рос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
787Архангельское (Ишуткино), с. каз.при рч. Стеме.5742130551667Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Сосновская волость
567. Архангельское (Ишуткино), село бывшее государственное, при речке Сташе, дворов 143, жителей 1144, церковь православная

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Сосновская волость
С. Ишуткино (Архангельское тож) Б. госуд. Мордва. Прав.2803Р. Сусма145567301980989

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Исаклинский район
57823Мордово-Ишуткиносело53°49'с.ш.51°42'в.д.N-39-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Исаклинский муниципальный район, Сельское поселение Мордово-Ишуткино
36616412101с Мордово-Ишуткиносело

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