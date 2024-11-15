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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Ромадановском Степане Васильевиче, крестьянине с. Ишуткина, Сосновской вол., Бугурусланского у., Самарской губ., обвинявшемся по ст. 246. 1903 г. // Гос. архив Рос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
787Архангельское (Ишуткино), с. каз.при рч. Стеме.5742130551667Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
567. Архангельское (Ишуткино), село бывшее государственное, при речке Сташе, дворов 143, жителей 1144, церковь православная
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Ишуткино (Архангельское тож) Б. госуд. Мордва. Прав.2803Р. Сусма145567301980989
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57823Мордово-Ишуткиносело53°49'с.ш.51°42'в.д.N-39-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36616412101с Мордово-Ишуткиносело