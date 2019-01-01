село Первомайское, Федоровский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Первомайское

Федоровский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Верхне-Караманская волость
1052. Граденфлюр, селение бывшее колонистов, при реке Б. Карамане, дворов 60, жителей 552, церковь лютеранская, школа, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Верхне-Караманская волость
С. Гнаденфлюр. Б. колон. Немцы. Лютер.49363221081275180524522

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Федоровский район
52699Первомайскоесело51°28'с.ш.47°38'в.д.M-38-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Федоровский муниципальный район, Первомайское сельское поселение
63648445101с Первомайскоесело

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