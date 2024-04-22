деревня Преображенка, деревня Преображенка, Погорельская волость, Красноярский уезд (на 1911) — Familio

Преображенка

Погорельская волость, Красноярский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Погорельская волость
1641Преображенская, д. (п. уч. Роскосный, 132 дол.), на рч. Шерчуле3013911549
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