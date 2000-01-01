деревня Нелидово, деревня Нелидово, Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Нелидово

Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли на 1 душу крестьянину Переславского уезда Глебовской волости деревни Нелидово, А. Ф. Барашкову. 1911 г. // Гос. а Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Нелидово Глебовской волости А. Ф. Данилычева с брата Н. Ф. Данилычева 36 руб. 1899 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Административное дело по жалобе крестьянина деревни Нелидово Глебовской волости Д. Михайлова на постановление Земского начальника третьего участка об отказе ему в просьбе Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина села Нелидово Глебовской волости Д. М. Бабичева об укреплении земли в собственность. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3652Нелидово, д. вл.при рч. Выжиге.1212276885

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Глебовская волость
4323Нелидово деревня19026132124
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