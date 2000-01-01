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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли на 1 душу крестьянину Переславского уезда Глебовской волости деревни Нелидово, А. Ф. Барашкову. 1911 г. // Гос. а Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Нелидово Глебовской волости А. Ф. Данилычева с брата Н. Ф. Данилычева 36 руб. 1899 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Административное дело по жалобе крестьянина деревни Нелидово Глебовской волости Д. Михайлова на постановление Земского начальника третьего участка об отказе ему в просьбе Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина села Нелидово Глебовской волости Д. М. Бабичева об укреплении земли в собственность. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3652Нелидово, д. вл.при рч. Выжиге.1212276885
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4323Нелидово деревня19026132124