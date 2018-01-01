посёлок городского типа Червоное, Житомирська область (на 2018) — Familio

Червоное

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Житомирский уезд, Солотвинская волость
127. Червона, местечко бывшее владельческое, дворов 89, жителей 744, церковь православная, еврейский молитвенный дом, школа, питейный дом, базар по воскресеньям

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6450Червонеселище міського типуцентр селищної ОТГр-н АндрушівськийЧервоненська селищна об'єднана територіальна громада

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