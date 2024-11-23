деревня Гребени, Гродненский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Гребени

Гродненский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Сокольский уезд, Гребеневская волость
560. Гребени, деревня бывшая государственная, при речке Сидрянке, дворов 60, жителей 602, кузница, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Сокольский уезд, Круглянская волость
ГребениДеревня24041176Кузница
Сокольский уезд, Гребеневская волость
ГребениДеревня69531349Сидра

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Гродненский район, Одельский сельсовет
д Гребени62

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Гродненский район, Одельский сельсовет
д. Гребени45

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