- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по сообщению Вологодской казенной палаты о поступлении от крестьянина Кадниковского уезда Двиницкой вол. д. Глебово Филяковой денег за выкупленную землю. 1888–1889 г Показать все
Свадьба в дер. Глебово Двиницкой волости Кадниковского уезда Вологодской губернии /записана в 1897 году/. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 652. Опись 1. Дело 76.
Свадьба в деревне Глебово Двиницкой волости Кадниковского уезда, записана в 1897 году. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 652. Опись 1. Дело 76.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 464, 532, 544, 569, 573, 574, 577. Издание доступ Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Двиницкой церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4564Глебово, д. вл.при р. Шореге.22½2½267
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
678. Глебова, деревня бывшая владельческая, при речке Шорле, дворов 24, жителей 120, часовня, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
157ГлебовоГлебовскоеТроицкийШубина223349092
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Глебово28911деревняРусские358280162
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Глебово (маслод. завод) 4044деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 38 км. Летнее: —.Зимнее: 65 км. Летнее: —.3535
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245855Глебоводеревня59°39'с.ш.40°35'в.д.O-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638424131д Глебоводеревня