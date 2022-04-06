деревня Прокофиевка, деревня Прокофиевка, Елизаветинская волость, Полтавский уезд (на 1900) — Familio

Прокофиевка

Елизаветинская волость, Полтавский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
265Прокофьевка, (Кованчик), д. вл.при колодце.232262626

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Полтавский уезд
С. Мальцы, Нижная Мильна и дер. Прокофьевка, Настасьевка и Степановка19Анна Петровна Ляховичева16149

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Елизаветинская волость
4.0Прокофиевка (Кованьчик) деревняЕлизаветинское крестьян собственников 2-е61433302
4.0Прокофиевка (Кованьчик) деревняКурилеховское казенных крестьян6152222
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