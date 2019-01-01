село Любятино, село Любятино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Любятино

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Любятино Загоскинской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4162.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
45Любятино (Покровское), с. вл.при р. Пензе.289100326342Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
С. Любятино1Варв. Вас. Андреева1301029

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Загоскинская волость
38. Любятино (Покровское), село бывшее владельческое, при речке Пензе, дворов 88, жителей 767, 2 церкви православных

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
695335Любятиносело53°09'44°37'N-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Ермоловский сельсовет
56655427131с Любятиносело
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