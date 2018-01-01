село Песчанка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Песчанка

Самойловский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
807Песчанка, сл. каз.при рч. Песчанке и Терсе.503252220952088Церквей православных 2. Училище. Ярмарок 2. Мельниц ветряных 75.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Песчанская волость
340. Песчанка, слобода бывшая государственная, при речке Терсе, дворов 824, жителей 4942, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 2 церкви православных, школа, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Песчанская волость
слобода Песчанка9622849441334413841848322сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Самойловский район
52497Песчанкасело51°19'с.ш.43°41'в.д.M-38-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Самойловский муниципальный район, Песчанское сельское поселение
63642445116с Песчанкасело

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