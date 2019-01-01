деревня Каугерцием, Jūrmala (на 2019) — Familio

Каугерцием

Jūrmala (на 2019)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Лифляндская губерния, Рижский уезд, Бильдерлинесгофская волость
соединена с № 921611263429109114223
Рижский уезд, Маиоренгофская волость
соединена с № 92511972115140162302
Рижский уезд, Павассарская волость
соединена с № 9263288201263571201
Рижский уезд, Франкенская волость
соединена с № 92891501174238803
Рижский уезд, Шлокская волость
деревня Каугерцем921138717011781391517283
соединена с № 92931265895100195

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jūrmala
Kaugurciemshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=27280

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