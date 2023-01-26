деревня Приборово, Брестский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Приборово

Брестский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Приборовская волость
142. Приборово, село бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 80, жителей 810, волостное правление (уездный город в 56 верстах), церковь православная, школа, корчма. В Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Брестский уезд, Приборовская волость
деревня Приборово401361716378123112712502132

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Приборовская волость
ПриборовоСело148311526Домачево

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Брестский район, Томашевский сельсовет
д Приборово462

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Брестский район, Томашовский сельсовет
д. Приборово325

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