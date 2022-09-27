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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2693Демшинск (Городок), с. каз. и вл.при р. Демшинке.14½станов. кварт.79529752984Церквей православных 2. Яр марка. Почтовая станция. Этапный дом. Маслобойни 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1109. Демшинск, село бывшее государственное, при речке Демшинке, дворов 731, жителей 5384, волостное правление (уездный город в 15 верстах), 2 церкви православных, школа, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Демшинск