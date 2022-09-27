село Демшинск, село Демшинск, Усманский уезд, Тамбовская губерния (на 1913) — Familio

Демшинск

Усманский уезд, Тамбовская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2693Демшинск (Городок), с. каз. и вл.при р. Демшинке.14½станов. кварт.79529752984Церквей православных 2. Яр марка. Почтовая станция. Этапный дом. Маслобойни 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Демшинская волость
1109. Демшинск, село бывшее государственное, при речке Демшинке, дворов 731, жителей 5384, волостное правление (уездный город в 15 верстах), 2 церкви православных, школа, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Демшинская волость
село Демшинск
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