Населенное место

Граничи-Большие, им. (Свиды), жит. 22 (16 м. 6 ж.), дес. 1038, у. гор. 45 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 25в., ст. ж. д. Уша 10 в.

Граничи-Малые, им. (Свиды), жит. 51 (27 м. 24 ж.), дес. 889, у. гор. 46 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Уша 8 в.

Граничи, ф. (Умецкого), жит. 11 (7 м. 4 ж.), дес. 60, раз. см. пред.

Граничи, д., жит. 240 (118 м. 122ж.), дес. 205, раз. см. пред.