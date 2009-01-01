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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Граничи-Большие, им. (Свиды), жит. 22 (16 м. 6 ж.), дес. 1038, у. гор. 45 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 25в., ст. ж. д. Уша 10 в.
Граничи-Малые, им. (Свиды), жит. 51 (27 м. 24 ж.), дес. 889, у. гор. 46 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Уша 8 в.
Граничи, ф. (Умецкого), жит. 11 (7 м. 4 ж.), дес. 60, раз. см. пред.
Граничи, д., жит. 240 (118 м. 122ж.), дес. 205, раз. см. пред.
Граничи, ус. (Волка), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 20, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Граничи387
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Граничи176