сельцо Ефремовское, Изсадская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Ефремовское

Изсадская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Уставная грамота, выданная доверенным Размиловичевой нс. А. Н. Богдановым крестьянам селения Ефремовского Изсадской волости. // Центральный государственный исторический а Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Изсадская волость
Ефремовское сц.132 стан13122 участок13село Старая Ладога.

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