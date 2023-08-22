Населенное место

Чечуки, ус. (Глумушки), жит. 10 (7 м. 3 ж.), дес. 44, у. гор. 84 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Березвечь 15 в.

Чечуки, д., жит. 158 (80 м. 78 ж.), дес. 216, у. гор. 74 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Березвечь 14 в.