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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Чечуки, ус. (Глумушки), жит. 10 (7 м. 3 ж.), дес. 44, у. гор. 84 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Березвечь 15 в.
Чечуки, д., жит. 158 (80 м. 78 ж.), дес. 216, у. гор. 74 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Березвечь 14 в.
Чечуки, пос. (Ярошевича), жит. 7 (2 м. 5 ж.), дес. 3, у. гор. 84 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 43 в., ст. ж. д. Березвечь 14 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Чечуки105
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Чечуки58