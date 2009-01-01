деревня Адамово, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Адамово

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Пустынская волость
2Дер. Адамовобол. дорогер. ОболянкеРомановск. с. о. 226671Алексеничск. пр. 11018
3Им. Адамовобол. дорогер. Оболянкедв. Э. Шидловской, прав. 186Алексеничск. пр. 11616

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район, Студенковский сельсовет
д Адамово22

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Студенковский сельсовет
д. Адамово20

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