хутор Новая Горка, хутор Новая Горка, Свердловский район, Северный край (на 1931) — Familio

Новая Горка

Свердловский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Новая-Гора2407184хуторРусские1336

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Боровецкий сельсовет
Хутор 3979хуторЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.11
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