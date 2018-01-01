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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2295Брасногорка, д. вл.при рч. Липянке.4018268594
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
375. Красногорка, село бывшее владельческое, при речке Липянке, дворов 91, жителей 243, церковь православная, 2 питейных дома, 2 лавки, 2 ярмарки, ветряная мельница
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
7.0Красногорка (Зеленщина) селоКрасногорское 1-ое и 2-ое6497371—80196178374
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18730Красногіркаселор-н Машівськийсільрада Андріївська