деревня Подсосенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Подсосенье

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об отмене постановления Грязовецкого уездного воинского присутствия о назначении пенсии запасному нижнему чину, крестьянину села Подсосенья Ведерковской волости Сапо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3141Подсосенье, сц. вл.при р. Колее.118234

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Огарковская волость
деревня Подсосенье5311071410713163105343865435

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Подсосенье3523250сельцоРусские6151631

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Комьянский сельсовет
Подсосень 1875сельцоЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.86

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
248910Подсосеньедеревня58°59'с.ш.40°20'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440391д Подсосеньедеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.