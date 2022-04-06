село Большое Череватово, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Большое Череватово

Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
378Череватово большое, с. удел.при ррч. Вичкинзе и Силевке.2018200634663Церквей православных 2. Училище. Ярмарка. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Череватовская волость
321. Череватово, село бывшее удельное, дворов 269, жителей 1380, волостное правление (уездный город в 19 верстах), 2 церкви православных, 4 ветряных мельницы, 2 лавки, по Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Череватовская волость
село Череватово551738488091846217340191

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Ардатовский уезд, Череватовская волость
с. Б.-Череватово2331195

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Дивеевская волость
Б.-Череватово село49Б.-Череват. 2187с. Дивеев. 550130
Череватово Б. село583Б.-Череват. 2187с. Дивеев. 550130

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Дивеевский район
20078Большое Череватовосело55°05'43°13'N-38-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дивеевский муниципальный район, Сельское поселение Дивеевский сельсовет
22632416106с Большое Череватовосело

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