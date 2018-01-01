посёлок городского типа Любашёвка, посёлок городского типа Любашёвка, Одеська область (на 2018) — Familio

Любашёвка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1200Софиевка (Черноморское), мест. вл.при отвершке рч. Чичиклеи.413534125113Церковь православная 1. Ярмарка. Базары назначены, но не бывают.
1210Любашевка (Черноморское), д. вл.при отвершке рч. Чичиклеи.423545195197

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Любашевская волость
327. Любашевка (Черноморское), село бывшее владельческое, при балке Довгенькой, дворов 61, жителей 381, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правосла Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Любашевская волость
село Любашевка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Любашевская волость
село Любашевка (сельское общество)142301354655
станция Любашевка357479153

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17231Любашівкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Любашівськийселищна рада Любашівська
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