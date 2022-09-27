посёлок при станции Киселиха, город Бор, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Киселиха

город Бор, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Нижегородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Борская волость
946. Киселиха, деревня бывшая государственная, при реке Люнде, дворов 5, жителей 28, 3 сапожно-вал. зав.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Семеновский уезд, Контауровская волость
д. Киселиха344816

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Кантауровская волость
Киселиха дер.331Кантауровс. 31Кант. п/о224919

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Бор
103564Киселихапос.ст.56°28'44°03'O-38-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Бор
22712000654п.ст Киселихапоселок при станции (поселок станции)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.