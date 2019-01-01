село Заокское, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Заокское

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
368Слобода Рыкова, с. каз.при р. Оке.763129523585Церковь православная 1. Сельское правление.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Солотчинская волость
Рыкова слобода село6766при речке Новая Тишь впад. в р. Оку307982105520378814СолотчаЦер. дер. и кам., шк. зем. см., плет. корз. из хвор., каз. вин. лав.
Рыкова сл. куп. сына Рюмина сеноп. з.6768при с. рыкова слоб. и р. Оке1118814Солотча

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
26Заокскоесело54°41'с.ш.39°45'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Заокское сельское поселение
61634439101с Заокскоесело

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