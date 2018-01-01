село Казачка, Калининский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Казачка

Калининский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
829Казачка, с. вл.при рч. Терсе.542733197218Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Балашовский уезд
С. Казачка с 4 дер.58П. А. Чихачев87417178

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Казачкинская волость
293. Казачка, село бывшее владельческое, при речке Терсе, дворов 67, жителей 568, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, лавка, ве Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Казачкинская волость
село Казачка 812571612849280629955801сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Калининский район
44498Казачкасело51°28'с.ш.43°56'в.д.M-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Калининский муниципальный район, Казачкинское сельское поселение
63621420101с Казачкасело

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