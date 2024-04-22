село Гамы, село Гамы, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Гамы

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
572Гамова и Лягушина, дер.при р. Сылве.727722125145Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Сергинская волость
167. Гамова, деревня бывшая владельческая, при речке Сылве, дворов 19, жителей 95, часовня, 4 тржк., 5-го марта, 8-го июня, 16-го августа и 22-го октября.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Сергинская волость
8) д. Гамы на р. Сылве, церк.-прих. шк., распл.Гамовское общество216263Бывшие помещичьиПравославныеРусские7312

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
346583Гамысело57°41'00"56°53'00"O-40-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Зарубинское сельское поселение
57630416186с Гамысело
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