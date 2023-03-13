деревня Кочурово, Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931) — Familio

Кочурово

Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению Вологодского уездного воинского начальника с приложением заявления Петрова Евгения о неправильном освобождении от военной службы крестьянина деревни Коч Показать все
Дело по отношению Управления воинской повинности с приложением переписки о неправильном освобождении от военной службы крестьянина деревни Кочурова Кубенской волости Воло Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Подкубенской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
603Кочурово, д. вл.при колодце.24341317

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Кубенская волость
4839КочеуровоКочеуровское.Спасо-Преображенскийбывшие помещичьи404194138
49КочеуровоТерентьевск.Спасо-Преображенскийбывшие помещичьи4043910

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Кубинский сельсовет
Кочурово 3264деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.1313

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