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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по отношению Вологодского уездного воинского начальника с приложением заявления Петрова Евгения о неправильном освобождении от военной службы крестьянина деревни Коч Показать все
Дело по отношению Управления воинской повинности с приложением переписки о неправильном освобождении от военной службы крестьянина деревни Кочурова Кубенской волости Воло Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Подкубенской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
603Кочурово, д. вл.при колодце.24341317
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4839КочеуровоКочеуровское.Спасо-Преображенскийбывшие помещичьи404194138
49—КочеуровоТерентьевск.Спасо-Преображенскийбывшие помещичьи4043910
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кочурово 3264деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.1313