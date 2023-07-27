агрогородок Пастовичи, Стародорожский район, Минская область (на 2021) — Familio

Пастовичи

Стародорожский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Пастовичи59Рудницкая763206200

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Новодорогская волость
145. Пластовичи, село бывшее владельческое, дворов 48, жителей 364, церковь православная, винокуренный завод

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Новодорогская волость
Пастовичи, деревня721[...]5155475
Пастовичи, имение15[...]5153474

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Стародорожский район, Новодорожский сельсовет
д Пастовичи614

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Стародорожский район, Новодорожский сельсовет
аг. Пастовичи324

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