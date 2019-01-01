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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2137Рождество Лесное, с. каз.при руч. Буате.322240175190Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
796. Божество-Лесное, село бывшее государственное, дворов 60, жителей 492, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рождество-Лесное, село3773при реке Бухте7931433164530352БукриноЦер. кам., сел. учил. зем., ветрян. мельница
Усадьба церковкая в Р.-Лесномъ3774при реке Бухте—35830352Букрино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329535Рождество-Лесноедеревня54°21'с.ш.39°52'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634485166д Рождество-Лесноедеревня