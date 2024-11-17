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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
260. Купичев, колония чехов, дворов 143, жителей 762, церковь православная, школа, 2 питейных дома, 3 лавки, ярмарка, паров. и вод. млнц., пивоваренный завод
279. Купичев, село бывшее владельческое, дворов 64, жителей 472, 2 церкви православных, питейный дом, 2 лавки, водяная мельница, пивоваренный завод
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Купичев312400310716980992197265
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3295Купичівселоцентр сільської радир-н Турійськийсільрада Купичівська