село Купичев, Волинська область (на 2018) — Familio

Купичев

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Купичевская волость
260. Купичев, колония чехов, дворов 143, жителей 762, церковь православная, школа, 2 питейных дома, 3 лавки, ярмарка, паров. и вод. млнц., пивоваренный завод
Владимирский уезд, Новодворская волость
279. Купичев, село бывшее владельческое, дворов 64, жителей 472, 2 церкви православных, питейный дом, 2 лавки, водяная мельница, пивоваренный завод

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Владимир-Волынский уезд, Купичевская волость
колония Купичев312400310716980992197265

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3295Купичівселоцентр сільської радир-н Турійськийсільрада Купичівська

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