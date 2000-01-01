деревня Костыли, Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Костыли

Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
1056Костыли, д. вл.при рч. Белизенке.47948207233

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Овстугская волость
281. Костыли, деревня бывшая владельческая, дворов 60, жителей 689

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Овстугская волость
Костыли (деревня)10Почтовое отделение при Овстугском волостном правлении

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