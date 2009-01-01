Населенное место

Рачуны, им. (Сальиановича), р. Кернова, жит. 57 (25 м. 32 ж.), дес. 499, у. гор. 22 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Солы 9 в.

Рачуны, ф. (Иванова), р. Ошмянка, жит. — (— м. — ж.), дес. 49, у. гор. 24 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 9 в.

Рачуны, ф. (Иванова), р. Ошмянка, жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 231, у. гор. 25 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Солы 11 в.