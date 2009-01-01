- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Виленская губерния, Ошмянкий уезд
Рачуны3Сальмонович—Издельных: 29. Всего: 29.140
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Рачуны, им. (Сальиановича), р. Кернова, жит. 57 (25 м. 32 ж.), дес. 499, у. гор. 22 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Солы 9 в.
Рачуны, ф. (Иванова), р. Ошмянка, жит. — (— м. — ж.), дес. 49, у. гор. 24 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 9 в.
Рачуны, ф. (Иванова), р. Ошмянка, жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 231, у. гор. 25 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Солы 11 в.
Рачуны, ф. (Каминского), жит. 17 (8 м. 9 ж.), дес. 110, у. гор. 24 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 9 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Рачуны30
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Рачуны20