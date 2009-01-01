деревня Рачуны, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Рачуны

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Виленская губерния, Ошмянкий уезд
Рачуны3СальмоновичИздельных: 29. Всего: 29.140

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Сольская волость
Рачуны, им. (Сальиановича), р. Кернова, жит. 57 (25 м. 32 ж.), дес. 499, у. гор. 22 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Солы 9 в.
Рачуны, ф. (Иванова), р. Ошмянка, жит. — (— м. — ж.), дес. 49, у. гор. 24 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 9 в.
Рачуны, ф. (Иванова), р. Ошмянка, жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 231, у. гор. 25 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Солы 11 в.
Рачуны, ф. (Каминского), жит. 17 (8 м. 9 ж.), дес. 110, у. гор. 24 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 9 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д Рачуны30

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д. Рачуны20

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