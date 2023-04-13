село Калиновское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Калиновское

Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2884Калиновское, сел.при р. Пышме.1119169505523Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Калиновская волость
782. Калиновское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 206, жителей 1160, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православная, часовня

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Калиновская волость
село Калининское1842288761216654421450989306

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Калиновская волость
1) с. Калиновское на р. Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. пр., зем. станция, распл.Калиновское общество250687703Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские14

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Камышловский район
701076Калиновскоесело56°49'с.ш.62°29'в.д.O-41-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Камышловский муниципальный район, Калиновское сельское поселение
65623430101с Калиновскоесело

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