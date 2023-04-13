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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2884Калиновское, сел.при р. Пышме.1119169505523Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
782. Калиновское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 206, жителей 1160, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православная, часовня
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Калининское1842288761216654421450989306
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Калиновское на р. Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. пр., зем. станция, распл.Калиновское общество250687703Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские14—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
701076Калиновскоесело56°49'с.ш.62°29'в.д.O-41-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65623430101с Калиновскоесело