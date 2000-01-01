деревня Подгорье, деревня Подгорье, Лужский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859) — Familio

Подгорье

Лужский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянкой д. Подгорья, Запольской волости, Лужского уезда, Е. Федоровой. 1893–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе крестьянки дер. Подгорье Запольской волости Лужского уезда М. Емельяновой по делу о семейном разделе. 1901–1903 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
По прошению крестьянина д. Подгорье Запольской волости Лужского уезда Якова Мочалова о возвращении ему земли односельчанином Василием Никитиным. 1903 г. // Центральный го Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2149Подгорье, д. и мыза вл.при оз. Подгорском.361551617
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