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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянкой д. Подгорья, Запольской волости, Лужского уезда, Е. Федоровой. 1893–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе крестьянки дер. Подгорье Запольской волости Лужского уезда М. Емельяновой по делу о семейном разделе. 1901–1903 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
По прошению крестьянина д. Подгорье Запольской волости Лужского уезда Якова Мочалова о возвращении ему земли односельчанином Василием Никитиным. 1903 г. // Центральный го Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2149Подгорье, д. и мыза вл.при оз. Подгорском.361551617