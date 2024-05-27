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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1136. Розенфельдт, село бывшее колонистов, при речке Нахое, дворов 108, жителей 1053, церковь лютеранская, школа, 3 ветряных мельницы
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Розенфельд. Пос. Немцы. Лютер.5489Р. Нахой452 591296206923968
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52366Розовоесело51°13'с.ш.46°47'в.д.M-38-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63644433101с Розовоесело