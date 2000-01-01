- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Песья, Старопольской волости, Гдовского уезда, М. Васильевым. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По жалобе крестьян д. Песье Старопольской волости Гдовского уезда Е. и Ф. Мельниковых на Доложское ссудосберегательное товарищество за неправильное взыскание денег. 1898– Показать все
О выдаче данной крестьянину с. Песье Старопольской волости Гдовского уезда Николаю Исакову. 1900 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1012Песье, с. удел.при оз. Самро.805060151159
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
163. Песье, село бывшее удельное, при озере Сомре, дворов 47, жителей 355, церковь православная, лавка, постоялый двор