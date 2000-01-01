село Песье, село Песье, Гдовский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1886) — Familio

Песье

Гдовский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Песья, Старопольской волости, Гдовского уезда, М. Васильевым. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По жалобе крестьян д. Песье Старопольской волости Гдовского уезда Е. и Ф. Мельниковых на Доложское ссудосберегательное товарищество за неправильное взыскание денег. 1898– Показать все
О выдаче данной крестьянину с. Песье Старопольской волости Гдовского уезда Николаю Исакову. 1900 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1012Песье, с. удел.при оз. Самро.805060151159

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Старопольская волость
163. Песье, село бывшее удельное, при озере Сомре, дворов 47, жителей 355, церковь православная, лавка, постоялый двор
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